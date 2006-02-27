Российское правительство станет бороться с гриппом спецструктурой

Российское правительство создается штаб для борьбы с распространением в России птичьего гриппа. Штаб возглавит первый заместитель председателя правительства Дмитрий Медведев.Предложение о создании специальной структуры прозвучало из уст главы государства на совещании с министрами. "Считаю правильным, чтобы этот штаб возглавил кто-нибудь из руководителей правительства", — сказал Владимир Путин. Кандидатуру Медведева предложил Фрадков: "У Медведева в руках те министерства, которые должны сыграть основную роль здесь, и статус позволит в комплексе эти проблемы рассмотреть и принимать решения".