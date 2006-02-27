mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Российское правительство станет бороться с гриппом спецструктурой

27 февраля 2006, 20:36
Российское правительство создается штаб для борьбы с распространением в России птичьего гриппа. Штаб возглавит первый заместитель председателя правительства Дмитрий Медведев.Предложение о создании специальной структуры прозвучало из уст главы государства на совещании с министрами. "Считаю правильным, чтобы этот штаб возглавил кто-нибудь из руководителей правительства", — сказал Владимир Путин. Кандидатуру Медведева предложил Фрадков: "У Медведева в руках те министерства, которые должны сыграть основную роль здесь, и статус позволит в комплексе эти проблемы рассмотреть и принимать решения".
#Новости#Экономика#Денис Объедкин
Подпишитесь
Закат эпохи: почему сельхозярмарки в Уфе мельчают и становятся ненужными
Сегодня, 14:25
Старшеклассникам Башкирии будут преподавать начальную военную подготовку
Сегодня, 15:13
Депутат из Башкирии обвинил народ в иждивенчестве и посоветовал зарабатывать деньги
Вчера, 12:07
Горькое дело: за что задержали замминистра транспорта Башкирии Жулькова
Вчера, 15:57
Экс-глава администрации Хабирова Александр Сидякин попал под обстрел в ЛНР
Сегодня, 10:06
Родитель школьника в Уфе возмутился недоработкой властей после страшной трагедии
Сегодня, 15:04