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В МВД Башкирии одним генералом стало больше

26 февраля 2006, 11:59
Указом президента Российской Федерации от 23 февраля 2006 года первому заместителю министра внутренних дел Республики Башкортостан, начальнику криминальной милиции МВД РБ Геннадию Липатову присвоено специальное звание генерала-майора милиции.Как сообщили «МК» в пресс-службе МВД Башкирии, с этим высоким званием Геннадия Липатова поздравил министр внутренних дел России Рашид Нургалиев.Незадолго до этого известия президент РБ Муртаза Рахимов вручил высокопоставленному милиционеру почетную грамоту Республики Башкортостан «за неоценимый вклад в дело борьбы с преступностью».
#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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