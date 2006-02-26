В МВД Башкирии одним генералом стало больше

Указом президента Российской Федерации от 23 февраля 2006 года первому заместителю министра внутренних дел Республики Башкортостан, начальнику криминальной милиции МВД РБ Геннадию Липатову присвоено специальное звание генерала-майора милиции.Как сообщили «МК» в пресс-службе МВД Башкирии, с этим высоким званием Геннадия Липатова поздравил министр внутренних дел России Рашид Нургалиев.Незадолго до этого известия президент РБ Муртаза Рахимов вручил высокопоставленному милиционеру почетную грамоту Республики Башкортостан «за неоценимый вклад в дело борьбы с преступностью».