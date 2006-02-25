ВЦИОМ: современной России необходим сильный и властный руководитель

Более половины опрошенных россиян — 57% — считают, что стране необходим сильный и властный руководитель.Согласно февральскому исследованию ВЦИОМа, мысль о том, что России нужна "сильная рука" разделяют респонденты во всех возрастных группах: от 53% среди молодежи 18-24 лет до 63% в группе 60 лет и старше.При этом 16% россиян полагают, что в нынешней ситуации нужно сосредоточить всю полноту власти в одних руках. Противоположного мнения — о недопустимости ни при каких обстоятельствах концентрации власти в одних руках — придерживаются 20% опрошенных.