mkset.ru
ГлавноеВсе новости

ВЦИОМ: современной России необходим сильный и властный руководитель

25 февраля 2006, 23:40
Более половины опрошенных россиян — 57% — считают, что стране необходим сильный и властный руководитель.Согласно февральскому исследованию ВЦИОМа, мысль о том, что России нужна "сильная рука" разделяют респонденты во всех возрастных группах: от 53% среди молодежи 18-24 лет до 63% в группе 60 лет и старше.При этом 16% россиян полагают, что в нынешней ситуации нужно сосредоточить всю полноту власти в одних руках. Противоположного мнения — о недопустимости ни при каких обстоятельствах концентрации власти в одних руках — придерживаются 20% опрошенных.
#Новости#Экономика#Денис Объедкин
Подпишитесь
Закат эпохи: почему сельхозярмарки в Уфе мельчают и становятся ненужными
Сегодня, 14:25
Старшеклассникам Башкирии будут преподавать начальную военную подготовку
Сегодня, 15:13
Депутат из Башкирии обвинил народ в иждивенчестве и посоветовал зарабатывать деньги
Вчера, 12:07
Горькое дело: за что задержали замминистра транспорта Башкирии Жулькова
Вчера, 15:57
Экс-глава администрации Хабирова Александр Сидякин попал под обстрел в ЛНР
Сегодня, 10:06
Родитель школьника в Уфе возмутился недоработкой властей после страшной трагедии
Сегодня, 15:04