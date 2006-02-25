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В Башкирии отбывают наказание за решеткой почти 20 тыс. человек

26 февраля 2006, 01:33
В Башкирии на 1 января 2006 года за решеткой находились 19187 человек, что на 300 осужденных больше, чем в этот день 2005 года. Почти 60% сидельцев отбывают сроки за тяжкие и особо тяжкие преступления.Как сообщили «МК» в ГУИН МЮ РФ по РБ, бытовые условия зеков в 2005 году существенно улучшились. Среднесуточная стоимость пайка выросла за год с 16,5 до 21,8 рубля, а средний ежедневный заработок осужденных с 45,45 до 51,41 рубля.
#Новости#Общество#Денис Объедкин
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