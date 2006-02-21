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Posted 21 февраля 2006, 16:59

Published 21 февраля 2006, 16:59

Modified 10 ноября 2022, 19:10

Updated 10 ноября 2022, 19:10

Масленников разбил все надежды при падении

21 февраля 2006, 16:59
Более чем неудачно выступили российские двоеборцы в спринтерском соревновании — прыжкам с трамплина К-120 и лыжной гонке на 7,5 км — завершившемся сегодня в Турине.Несмотря на то, что наших олимпийцев не рассматривали в качестве фаворитов, надежда на успех все-таки теплилась. В Башкирии, например, ставили на своего земляка, лидера сборной Сергея Масленникова. Тем более, что в тренировочных прыжках он улетел на 136 метров. Такой результат позволил бы уфимцу уйти на лыжню в числе первых. В гонках наш спортсмен не слишком силен, а оттого очень важным для него являлась дальность полета.
И Масленников на соревнованиях показал далекий прыжок на 129 метров, что при чистоте его выполнения позволило бы спортсмену стартовать в спринте пятым, но Сергей упал при приземлении. Судьи его тотчас же покарали, оценив выступление весьма скромными баллами, в результате двоеборец после первого вида программы занял крайне низкое для него 32 место. Надежды болельщиков рухнули. И действительно в спринте он растерял еще 11 позиций и пришел к финишу только 43-м.Зато на столько же позиций вверх поднялся стартовавший 12-м австриец Феликс Готвальд, который и стал олимпийским чемпионом. «Серебро» завоевал норвежец Магнус Моан, а третью ступень туринского пьедестала занял немецкий двоеборец Георг Хеттих.
#Денис Объедкин#Спорт#Новости
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