Масленников разбил все надежды при падении

И Масленников на соревнованиях показал далекий прыжок на 129 метров, что при чистоте его выполнения позволило бы спортсмену стартовать в спринте пятым, но Сергей упал при приземлении. Судьи его тотчас же покарали, оценив выступление весьма скромными баллами, в результате двоеборец после первого вида программы занял крайне низкое для него 32 место. Надежды болельщиков рухнули. И действительно в спринте он растерял еще 11 позиций и пришел к финишу только 43-м.Зато на столько же позиций вверх поднялся стартовавший 12-м австриец Феликс Готвальд, который и стал олимпийским чемпионом. «Серебро» завоевал норвежец Магнус Моан, а третью ступень туринского пьедестала занял немецкий двоеборец Георг Хеттих.