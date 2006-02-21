Масленников разбил все надежды при падении

Более чем неудачно выступили российские двоеборцы в спринтерском соревновании — прыжкам с трамплина К-120 и лыжной гонке на 7,5 км — завершившемся сегодня в Турине.Несмотря на то, что наших олимпийцев не рассматривали в качестве фаворитов, надежда на успех все-таки теплилась. В Башкирии, например, ставили на своего земляка, лидера сборной Сергея Масленникова. Тем более, что в тренировочных прыжках он улетел на 136 метров. Такой результат позволил бы уфимцу уйти на лыжню в числе первых. В гонках наш спортсмен не слишком силен, а оттого очень важным для него являлась дальность полета.

И Масленников на соревнованиях показал далекий прыжок на 129 метров, что при чистоте его выполнения позволило бы спортсмену стартовать в спринте пятым, но Сергей упал при приземлении. Судьи его тотчас же покарали, оценив выступление весьма скромными баллами, в результате двоеборец после первого вида программы занял крайне низкое для него 32 место. Надежды болельщиков рухнули. И действительно в спринте он растерял еще 11 позиций и пришел к финишу только 43-м.Зато на столько же позиций вверх поднялся стартовавший 12-м австриец Феликс Готвальд, который и стал олимпийским чемпионом. «Серебро» завоевал норвежец Магнус Моан, а третью ступень туринского пьедестала занял немецкий двоеборец Георг Хеттих.