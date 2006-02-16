Селиверстов — в первой бобслейной четверке, Голубев — во второй

Стал известен окончательный состав сборной России, которой предстоит стартовать на олимпийской трассе в Турине. Вместе с Александром Зубковым в четверке поедут Филипп Егоров, Алексей Воевода и Алексей Селиверстов. В Башкирии, откуда Селиверстов, до последнего момента полагали, что в первой четверке займет место и Сергей Голубев. Однако он будет стартовать во второй.В состав второй российского экипажа под управлением пилота Евгения Попова, передает Eurosport, кроме Сергея Голубева вошли Петр Макарчук и Алексей Андрюнин. Заезды экипажей-четверок пройдут 24 и 25 февраля.