Вузы Башкирии сохраняют льготы для абитуриентов-медалистов

Льготы для абитуриентов-медалистов, поступающих в вузы, в этом году отменяться не будут. Об этом заявил сегодня на встрече с журналистами заявил начальник управления образования городского округа Уфа Азамат Сайфуллин. «Школьники, получившие медали, безусловно, будут иметь преимущество над остальными абитуриентами», сказал шеф ГУНО.Г-н Сайфуллин также сообщил, что в прошлом году около 250 школьников окончили учебные заведения столицы Башкирии с золотыми и 600 — с серебряными медалями. Примерно на таком же уровне прогнозируется количество выпускников-медалистов и в нынешнем году.