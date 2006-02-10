Хоккеисты «Салавата» будут ездить на новом «Мерседесе»

Накануне «Салават Юлаев» пополнил свой автопарк еще одним пассажирским автобусом, сообщает пресс-служба клуба.Новенький «Mersedes» уже прошел испытание российской дорогой, проделав путь из Москвы в столицу Башкирии и зарекомендовал себя с наилучшей стороны. Салон просторный и комфортный, вместимостью в 46 мест (45 пассажирских + 1 водительское). Имеется и большой багажный отсек. Автобус уже приобрел цвета хоккейного клуба.