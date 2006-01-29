В Башкирии русский театр переименовали и определились с его днем рождения

Республиканский академический русский театр драмы Башкортостана отныне называется Государственным академическим русским драматическим театром Республики Башкортостан. Соответствующее постановление принято правительством Башкирии.Кроме того, известный в Башкирии храм культуры станет наконец отмечать свой день рождения в определенную дату — Международный день театра. «Официальным днем образования театра считать 27 марта 1861 года», — говорится в документе. Таким образом, весной нынешнего года «русская драма» отпразднует свой 145-летний юбилей.