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В Башкирии русский театр переименовали и определились с его днем рождения

29 января 2006, 22:57
Республиканский академический русский театр драмы Башкортостана отныне называется Государственным академическим русским драматическим театром Республики Башкортостан. Соответствующее постановление принято правительством Башкирии.Кроме того, известный в Башкирии храм культуры станет наконец отмечать свой день рождения в определенную дату — Международный день театра. «Официальным днем образования театра считать 27 марта 1861 года», — говорится в документе. Таким образом, весной нынешнего года «русская драма» отпразднует свой 145-летний юбилей.
#Новости#Культура#Денис Объедкин
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