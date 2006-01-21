mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 21 января 2006, 12:28

Published 21 января 2006, 12:28

Modified 10 ноября 2022, 19:11

Updated 10 ноября 2022, 19:11

Рыжий «Иванушка» продал лицо

21 января 2006, 12:28
Солист группы "Иванушки International" Андрей Григорьев-Аполлонов принял предложение известного ресторатора Аркадия Новикова стать лицом сети пиццерий. Новиков предложил Андрею стать совладельцем нескольких пиццерий в прошлом году, но "Иванушка" сначала ответил отказом, сославшись на занятость на гастролях и катастрофическую нехватку свободного времени для ведения бизнеса, а недавно сам позвонил Аркадию. Рыжий предложил немного другую схему партнерства: всеми делами занимается лучший друг Григорьева-Аполлонова из Эстонии, а сам он станет лицом пиццы.
Новикову идея понравилась, и он предложил рыжему 10% доходов от бизнеса за использования лица певца. Однако 10% "Иванушке" показалось мало, и он поднял долю до пятнадцати, сообщает mp3spy.ru. Новиков для вида повозмущался жадностью российского шоу-бизнеса, и они "ударили по рукам". Контракт будет подписан в самое ближайшее время."Очень скоро можно будет увидеть мою рыжую рожу на коробке с пиццей. Кроме как работать лицом, я больше ни хрена не умею. Коммерческая извилина в моей голове напрочь отсутствует… для меня математика закрылась в третьем классе. Пусть всеми делами занимается мой друган, а я пополучаю проценты. Тоже не хило…", — комментирует Андрей.
#Денис Объедкин#Культура#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика