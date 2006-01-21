Рыжий «Иванушка» продал лицо

Новикову идея понравилась, и он предложил рыжему 10% доходов от бизнеса за использования лица певца. Однако 10% "Иванушке" показалось мало, и он поднял долю до пятнадцати, сообщает mp3spy.ru. Новиков для вида повозмущался жадностью российского шоу-бизнеса, и они "ударили по рукам". Контракт будет подписан в самое ближайшее время."Очень скоро можно будет увидеть мою рыжую рожу на коробке с пиццей. Кроме как работать лицом, я больше ни хрена не умею. Коммерческая извилина в моей голове напрочь отсутствует… для меня математика закрылась в третьем классе. Пусть всеми делами занимается мой друган, а я пополучаю проценты. Тоже не хило…", — комментирует Андрей.