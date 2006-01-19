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На обновление автопарка «скорой помощи» направят 101 млн. рублей

19 января 2006, 23:01
Автомобильный парк станций скорой медицинской помощи Башкирии будет обновлен в 2006 году. Учреждения «неотложки» республики получат новые машины на общую сумму 101 млн. рублей. Закупку автомобилей проведут централизованно и оплатят их поставку из федерального бюджета.В регион поступят полностью экипированные необходимым медицинским оборудованием «кареты скорой помощи» трех видов: обычные автомобили для транспортировки больных (класс А), машины экстренной медицинской помощи (класс В) и реанимобили (класс С).
#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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