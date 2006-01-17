Пьяный водитель снес газопровод

В воскресенье в шестом часу утра в селе Большеустьикинском Мечетлинского района Башкирии произошел порыв газопровода. На него наехала автомашина "ВАЗ-21015".Как сообщили "МК" в ГУ МЧС РФ по РБ, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения и умудрился снести конденсатосборник высокого давления. Во время проведения аварийных работ поврежденный участок газопровода отключили, снабжение голубым топливом микрорайона "Промзона" (526 квартир) временно прекратили. В тот же день аварийные бригады, отремонтировав повреждение, восстановили газоснабжение.