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Пьяный водитель снес газопровод

18 января 2006, 00:31
В воскресенье в шестом часу утра в селе Большеустьикинском Мечетлинского района Башкирии произошел порыв газопровода. На него наехала автомашина "ВАЗ-21015".Как сообщили "МК" в ГУ МЧС РФ по РБ, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения и умудрился снести конденсатосборник высокого давления. Во время проведения аварийных работ поврежденный участок газопровода отключили, снабжение голубым топливом микрорайона "Промзона" (526 квартир) временно прекратили. В тот же день аварийные бригады, отремонтировав повреждение, восстановили газоснабжение.
#Новости#Общество#Денис Объедкин
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