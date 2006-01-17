Cотовый рынок Башкирии поделили три оператора

Независимое аналитическое агентство "Json&Partners" распространило данные абонентских баз сотовых операторов Башкирии от общего числа пользователей.Согласно рейтингам агентства доля прироста абонентов за месяц с 1 ноября по 1 декабря 2005 года составила у "Мегафона" — 2%, у "Билайна" — 42%, у МТС — 48%. Таким образом, на данный момент МТС имеет самую большое количество подключившихся — 47% от общего числа пользователей, "Билайн" — 31%, "Мегафон" — 19%. И лишь три процента приходится на другие компании.