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Cотовый рынок Башкирии поделили три оператора

18 января 2006, 00:07
Независимое аналитическое агентство "Json&amp;Partners" распространило данные абонентских баз сотовых операторов Башкирии от общего числа пользователей.Согласно рейтингам агентства доля прироста абонентов за месяц с 1 ноября по 1 декабря 2005 года составила у "Мегафона" — 2%, у "Билайна" — 42%, у МТС — 48%. Таким образом, на данный момент МТС имеет самую большое количество подключившихся — 47% от общего числа пользователей, "Билайн" — 31%, "Мегафон" — 19%. И лишь три процента приходится на другие компании.
#Новости#Общество#Денис Объедкин
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