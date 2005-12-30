Китайские петарды вне закона

Башкирские милиционеры перед Новым годом приняли участие в операции «Пиротехника», целью которой стало пресечение незаконной торговли контрабандными и некачественными петардами, фейерверками и ракетами.Как сообщили «МК» в Роспотребнадзоре, у продавцов новогодней взрывчатки должно быть разрешение на товар, а к пиротехнике иностранного производства обязательно прилагаться инструкция на русском языке. Стражи порядка изымают в основном китайскую продукцию, только на Центральном рынке столицы Башкирии было конфисковано четыре с половиной тысячи незаконной пиротехники.