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Китайские петарды вне закона

30 декабря 2005, 18:12
Башкирские милиционеры перед Новым годом приняли участие в операции «Пиротехника», целью которой стало пресечение незаконной торговли контрабандными и некачественными петардами, фейерверками и ракетами.Как сообщили «МК» в Роспотребнадзоре, у продавцов новогодней взрывчатки должно быть разрешение на товар, а к пиротехнике иностранного производства обязательно прилагаться инструкция на русском языке. Стражи порядка изымают в основном китайскую продукцию, только на Центральном рынке столицы Башкирии было конфисковано четыре с половиной тысячи незаконной пиротехники.
#Новости#Общество#Денис Объедкин
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