Милиционеру-фискалу подследственный подарил 000

283-й (Разглашение государственной тайны, при отсутствии признаков государственной измены) и ч.4 290-й (Получение взятки в крупном размере). Следствие установило, что милиционеру поручили расследовать уголовное дело, в котором руководитель крупной коммерческой фирмы подозревался в уклонении от уплаты налогов. При встрече с подозреваемым оперативник предложил ему прекратить уголовное дело за 10 тысяч долларов США. Для того, чтобы начальник коммерческой структуры поверил в серьезность намерений милиционера, тот продемонстрировал ему документы из уголовного дела, сведения оперативного учета, рассказал о тактике и методах расследования. Однако подозреваемый предпочел сообщить о вымогательстве в ФСБ, и горе-милиционер был "взят" при получении взятки в особо крупных размерах.