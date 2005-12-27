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Posted 27 декабря 2005, 14:52

Published 27 декабря 2005, 14:52

Modified 10 ноября 2022, 19:11

Updated 10 ноября 2022, 19:11

Милиционеру-фискалу подследственный подарил 000

27 декабря 2005, 14:52
Отдел по расследованию особо важных дел прокуратуры Башкирии направил в суд уголовное дело, где подсудимый — оперуполномоченный Управления по налоговым преступлениям МВД Башкирии. "Налоговый полицейский" обвиняется не только в получении взятки от одного из подследственных, но и разглашении сведений, составляющих государственную тайну. Налоговика в погонах задержали при получении взятки сотрудники ФСБ.Как сообщили "МК" в отделе, оперуполномоченный управления налоговых преступлений обвиняется по трем статьям уголовного кодекса — ч.
283-й (Разглашение государственной тайны, при отсутствии признаков государственной измены) и ч.4 290-й (Получение взятки в крупном размере). Следствие установило, что милиционеру поручили расследовать уголовное дело, в котором руководитель крупной коммерческой фирмы подозревался в уклонении от уплаты налогов. При встрече с подозреваемым оперативник предложил ему прекратить уголовное дело за 10 тысяч долларов США. Для того, чтобы начальник коммерческой структуры поверил в серьезность намерений милиционера, тот продемонстрировал ему документы из уголовного дела, сведения оперативного учета, рассказал о тактике и методах расследования. Однако подозреваемый предпочел сообщить о вымогательстве в ФСБ, и горе-милиционер был "взят" при получении взятки в особо крупных размерах.
#Денис Объедкин#Общество#Новости
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