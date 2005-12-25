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В Башкирии в 2006 году опекунам станут выплачивать «двойное» пособие

25 декабря 2005, 21:17
3200 рублей в месяц вместо прежних 1500 станут ежемесячно выплачивать в Башкирии опекунам (попечителям), воспитывающих ребенка. С Нового года в республике решили увеличить это пособие более чем в два раза. Соответствующий закон в окончательном третьем чтении принял башкирский парламент.При этом депутаты сняли обязанность финансового обеспечения выплаты денег с администраций городов и районов Башкирии (муниципальных образований), а возложили ее на республиканский бюджет.
#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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