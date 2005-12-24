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Башкирия выполнила план осенней призывной кампании

24 декабря 2005, 13:31
Сегодня в Москву отправился воинский эшелон, который увез на службу 500 башкирских новобранцев. Этот поезд стал последним в осенней призывной кампании.Как сообщили «МК» в военном комиссариате, план по призыву республика выполнила, отправив служить более 6,5 тысяч солдат, уроженцев Башкирии. 500 ребят, которые уехали сегодня, пополнят ряды внутренних войск. Их задачей станет охрана правопорядка в местах массового скопления людей.
#Новости#Общество#Денис Объедкин
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