Башкирия выполнила план осенней призывной кампании

Сегодня в Москву отправился воинский эшелон, который увез на службу 500 башкирских новобранцев. Этот поезд стал последним в осенней призывной кампании.Как сообщили «МК» в военном комиссариате, план по призыву республика выполнила, отправив служить более 6,5 тысяч солдат, уроженцев Башкирии. 500 ребят, которые уехали сегодня, пополнят ряды внутренних войск. Их задачей станет охрана правопорядка в местах массового скопления людей.