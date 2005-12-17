«Икеа» начнет строительство комплекса «Мега» в Уфе летом

Осенью 2007-го в столице Башкирии откроется многофункциональный торгово-развлекательный семейный центр «Мега». Компания «Икеа Мос» намерена начать его строительство уже следующим летом.Как стало известно «МК», на минувшей неделе в Уфе побывала делегация компании во главе с заместителем директора Ульфом Петтерссоном. Гостей принял премьер-министр правительства республики Рафаэль Байдавлетов и уфимский градоначальник Павел Качкаев. Речь на встрече шла о подписании договора правительства Башкортостана с ООО «Икеа Мос» об инвестициях, причем, с конкретным графиком вложений и их объемов.