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«Икеа» начнет строительство комплекса «Мега» в Уфе летом

17 декабря 2005, 09:06
Осенью 2007-го в столице Башкирии откроется многофункциональный торгово-развлекательный семейный центр «Мега». Компания «Икеа Мос» намерена начать его строительство уже следующим летом.Как стало известно «МК», на минувшей неделе в Уфе побывала делегация компании во главе с заместителем директора Ульфом Петтерссоном. Гостей принял премьер-министр правительства республики Рафаэль Байдавлетов и уфимский градоначальник Павел Качкаев. Речь на встрече шла о подписании договора правительства Башкортостана с ООО «Икеа Мос» об инвестициях, причем, с конкретным графиком вложений и их объемов.
#Новости#Общество#Денис Объедкин
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