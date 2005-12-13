Башкирские волейболисты остались в минусе

В минувшие выходные в волейбольной Суперлиге были сыграны матчи 10-го тура. Обе команды из Башкирии вновь остались в минусе. «Нефтехимик» в Салавате уступил в четырех партиях «Факелу» из Нового Уренгоя, идущему на третьем месте.А «Нефтяник Башкортостана» в Москве лидеру первенства — Динамо» в трех партиях. Волейболисты Салавата — стабильно 9-ые в таблице, уфимцы — на пятом месте. 17-го декабря «Нефтяник Башкортостана» примет на своей площадке своего ближайшего конкурента — казанское «Динамо», занимающее 6-ю позицию.Олег ВЛАСОВ, «Авторадио».