mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Башкирские волейболисты остались в минусе

13 декабря 2005, 23:04
В минувшие выходные в волейбольной Суперлиге были сыграны матчи 10-го тура. Обе команды из Башкирии вновь остались в минусе. «Нефтехимик» в Салавате уступил в четырех партиях «Факелу» из Нового Уренгоя, идущему на третьем месте.А «Нефтяник Башкортостана» в Москве лидеру первенства — Динамо» в трех партиях. Волейболисты Салавата — стабильно 9-ые в таблице, уфимцы — на пятом месте. 17-го декабря «Нефтяник Башкортостана» примет на своей площадке своего ближайшего конкурента — казанское «Динамо», занимающее 6-ю позицию.Олег ВЛАСОВ, «Авторадио».
#Новости#Спорт#Денис Объедкин
Подпишитесь
Закат эпохи: почему сельхозярмарки в Уфе мельчают и становятся ненужными
Сегодня, 14:25
Старшеклассникам Башкирии будут преподавать начальную военную подготовку
Сегодня, 15:13
Депутат из Башкирии обвинил народ в иждивенчестве и посоветовал зарабатывать деньги
Вчера, 12:07
Горькое дело: за что задержали замминистра транспорта Башкирии Жулькова
Вчера, 15:57
Экс-глава администрации Хабирова Александр Сидякин попал под обстрел в ЛНР
Сегодня, 10:06
Родитель школьника в Уфе возмутился недоработкой властей после страшной трагедии
Сегодня, 15:04