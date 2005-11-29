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Филипп Шульман стал обладателем «серебра» в эстафете I этапа Кубка мира

29 ноября 2005, 23:19
Уфимец Филипп Шульман в составе мужской сборной России по биатлону завоевала «серебро» на первом этапе Кубка мира в эстафете 4х7,5 км в шведском Эстерсунде.Золотых медалей удостоилась норвежская команда с результатом 1:17:51:5. Россияне отстали от победителя на 5,3 секунды. Третьими стали французы.Кроме биатлониста из столицы Башкирии за сборную России в этой эстафете бежали Иван Черезов (Ижевск), Павел Ростовцев (Красноярск) и Николай Круглов (Ханты-Мансийск).
#Новости#Спорт#Денис Объедкин
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