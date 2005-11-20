Депутаты Госсобрания Башкирии разрешили своему президиуму вести переговоры

Вступила в силу новая редакция закона «О соглашениях органов государственной власти Республики Башкортостан с органами государственной власти субъектов Российской Федерации», принятая на последнем заседании башкирского парламента.В первоначальный текст закона внесены небольшие изменения, которые сути документа не меняют, а носят уточняющий характер. Так, например, депутаты разрешили президиуму Госсобрания Башкирии вести переговоры по межпарламентским вопросам, а право заключать такие соглашения оставили за собой.