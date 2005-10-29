mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Петра Марченко убрали из эфира «Первого канала»

29 октября 2005, 21:25
Правда, только из вечернего — так что поклонникам популярного ведущего не стоит расстраиваться.Уже в ноябре популярный новостийщик будет вести программу «Доброе утро». Решение о новом назначении Петра Марченко руководство Первого канала приняло после того, как здесь появилась информационно-аналитическая программа Петра Толстого. А самому новостийщику остались лишь 10–15-минутные информационные блоки. Между тем творческий потенциал Марченко, как считают на Первом, гораздо выше. Поэтому для самого ведущего его появление в новом качестве можно считать повышением по службе.
#Новости#Культура#Денис Объедкин
Подпишитесь
Закат эпохи: почему сельхозярмарки в Уфе мельчают и становятся ненужными
Сегодня, 14:25
Старшеклассникам Башкирии будут преподавать начальную военную подготовку
Сегодня, 15:13
Депутат из Башкирии обвинил народ в иждивенчестве и посоветовал зарабатывать деньги
Вчера, 12:07
Горькое дело: за что задержали замминистра транспорта Башкирии Жулькова
Вчера, 15:57
Экс-глава администрации Хабирова Александр Сидякин попал под обстрел в ЛНР
Сегодня, 10:06
Родитель школьника в Уфе возмутился недоработкой властей после страшной трагедии
Сегодня, 15:04