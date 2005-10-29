Петра Марченко убрали из эфира «Первого канала»

Правда, только из вечернего — так что поклонникам популярного ведущего не стоит расстраиваться.Уже в ноябре популярный новостийщик будет вести программу «Доброе утро». Решение о новом назначении Петра Марченко руководство Первого канала приняло после того, как здесь появилась информационно-аналитическая программа Петра Толстого. А самому новостийщику остались лишь 10–15-минутные информационные блоки. Между тем творческий потенциал Марченко, как считают на Первом, гораздо выше. Поэтому для самого ведущего его появление в новом качестве можно считать повышением по службе.