Опять двойка

Последний, кстати, возглавлял «Авангард» два года назад, в чемпионский для омичей сезон, вот только действиями нынешнего наставника уфимцев руководство сибиряков осталось недовольно и заменило его на Валерия Белоусова, который и привел команду к золотым медалям и остался у руля по сей день.Обе команды начали матч на неплохих скоростях, Булянский, Дмитрий Макаров проверили бдительность Тортунова, бросок Затонского пришелся чуть выше перекладины ворот Мезина. На шестой минуте Трощинский ошибается в средней зоне, в результате Волков и Заварухин убегают к воротам «Авангарда», но капитан гостей Дмитрий Рябыкин сбивает с ног нашего капитана, и отводит угрозу от своих ворот, отправляясь на заслуженный двухминутный отдых. Наказать омичей не удается, тем более зарабатываем удаление сами. На девятой минуте Курьянов хорошо открывается на синей линии, получает пас от Никиты Никитина и обыгрывает Мезина — 1:0. Буквально тут же мог сравнять счет Чуприс, но не смог переиграть Тортунова. В середине периода Горовиков чуть было не забил гол идентичный первому, но в этот раз Мезин был надежен. Булянский опасно прорывался по левому флангу, но шайба угодившая ему в лицо, видимо, помешала сконцентрироваться на броске, и Тортунов парировал его без особого труда.Второй период мы начинаем в большинстве. Озолин собирается бросать от синей линии, но тянет, тянет, выдает что-то невразумительное и через мгновение получает контратаку против себя Чубарова и Калюжного. Нападающие технично расправляются и с защитником, и с вратарем, шайба на счету Чубарова. В аналогичной ситуации Волков и Заварухин, похоже, никак не могут решить, кто же будет бросать, в результате подоспевший защитник в падении мешает Игорю сделать пас, и шайба достается Тортунову. На 38-й минуте «юлаевцам» удается достаточно долгая позиционная атака в равных составах, Заварухин бросает, выкатившись из-за ворот, но забить впервые в этом сезоне так и не может, ему помогает Сидякин и с добивания отправляет в ворота свою восьмую шайбу.Начало третьего периода «юлаевцы» вновь проводят в большинстве и действуют довольно опасно, но шайба постоянно летит во вратаря. На 48-й минуте судья Кулаков определяет у Сидякина очень спорную опасную игру высоко поднятой клюшкой. Остаемся в меньшинстве, и Рябыкин от синей линии пробивает всех — 3:1. После этого игра принимает спокойный характер, «Салават» заметно сник, а «Авангард» все устраивает. На 57-й минуте оказываемся в большинстве, и Трощинский против правил грубо играет с проявившим активность Мелешко. Судья без колебаний выгоняет и его, и «юлаевцы» получают хорошую возможность отыграться. Вспомнилось, сколько моментов 5 на 3 в этом сезоне уфимцы не использовали, но во вчерашнем матче, все же забили. Кистевым броском шайбу в ворота отправил Кутейкин. Нельзя, конечно, сказать, что гол явился логичным завершением хорошо разыгранной комбинации, но гол, он и в Африке гол, тем более подаривший надежду на очки. Похоронила эту надежду контратака гостей на последней минуте матча. После броска Дроздецкого шайба застряла в упавшем защитнике, но оттуда ее выковырял Затонский и забросил в ворота похоже не ожидавшего такого поворота событий Мезина.— Мы настраивались на победу, — говорит после матча Белоусов, — перед этим потерпели два поражения подряд, но сегодня смогли выстоять и выиграть матч.— В желании, самоотдаче игрокам не откажешь, — прокомментировал игру Герсонский, — но две грубые ошибки сломали игру. Не очень хорошо мы выглядели в большинстве, сами заработали несколько необоснованных удалений, если мы стремимся выиграть, должна быть игровая дисциплина.Андрей ЮРТАЕВ.