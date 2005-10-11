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Уфимцы ездят на автобусах, запрещенных к эксплуатации

11 октября 2005, 22:19
70 процентов аварий в столице Башкирии произошли по вине водителей автобусов. Причем это число по сравнению с прошлым годом увеличилось на 53%.Такие цифры обнародовало Управление ГИБДД МВД РБ после проведения профилактической операции «Автобус».Как сообщили «МК» в отделе технического надзора ведомства, только за одну неделю было выявлено около пяти тысяч нарушений ПДД водителями автобусов. Более 20 драйверов управляли пассажирскими машинами, не имея категории «Д» в водительских удостоверениях, 1786 автобусов были признаны технически неисправными, а 1374 вообще запрещены к эксплуатации.
#Новости#Общество#Денис Объедкин
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