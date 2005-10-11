Башкирский оркестр будет аккомпанировать корейскому хору

Национальный симфонический оркестр Башкирии в ноябре отправляется на гастроли в Корею. Кроме привычного амплуа — концерта симфонической музыки в Сеуле, башкирскому оркестру удастся выступить совместно с артистами оперной труппы и хором корейского театра GeoJe-Si Opera Company в постановке оперы «Травиата» Дж. Верди.Кстати, именно с программой, вывозимой в Корею, уфимские слушатели смогут ознакомиться первыми уже в субботу, 15 октября, в большом зале уфимского училища искусств. За пультом — дирижер Башкирского государственного театра оперы и балета Герман Ким.