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Башкирский оркестр будет аккомпанировать корейскому хору

11 октября 2005, 22:13
Национальный симфонический оркестр Башкирии в ноябре отправляется на гастроли в Корею. Кроме привычного амплуа — концерта симфонической музыки в Сеуле, башкирскому оркестру удастся выступить совместно с артистами оперной труппы и хором корейского театра GeoJe-Si Opera Company в постановке оперы «Травиата» Дж. Верди.Кстати, именно с программой, вывозимой в Корею, уфимские слушатели смогут ознакомиться первыми уже в субботу, 15 октября, в большом зале уфимского училища искусств. За пультом — дирижер Башкирского государственного театра оперы и балета Герман Ким.
#Новости#Культура#Денис Объедкин
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