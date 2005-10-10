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Башкирские интервенции оказались мощнее федеральных

11 октября 2005, 01:57
По цене 3100 рублей за тонну Башкирия закупает пшеницу третьего класса в республиканский фонд зерна. Тогда как интервенционные цены на российском рынке для зерна такого же качества составляют 2600 рублей.Между тем республиканские интервенции на хлебном рынке намерены контролировать обоюдными усилиями прокуратура и МВД Башкирии. Ведомства ведут работу «по принятию неотложных и исчерпывающих мер для предотвращения попадания денег, выделенных на закупку зерна у сельхозпроизводителей, недобросовестным перекупщикам сельхозпродукции, за которыми стоят столь же недобросовестные чиновники».
#Новости#Общество#Денис Объедкин
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