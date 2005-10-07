Грузовик потерял цистерну с бензином

Вчера на круговой развязке в первом часу дня между деревнями Ст. Черкассы и Изяк в Орджоникидзевскм районе Башкирии от автомобиля «КамАЗ» отцепилась девятитонная цистерна с бензином. Огромная махина опрокинулась, однако разлив топлива спасателям удалось предотвратить.Как сообщили «МК» в пресс-службе ГО ЧС по РБ, грузовик принадлежал частной фирме, и предпринимателям удалось сохранить бензин — все топливо из упавшей емкости было перекачено в подогнанный автомобиль «МАЗ». На грунт на площади 6 кв. м. лишь разлилось дизельное топливо из топливного бака. Жертв и пострадавших нет.