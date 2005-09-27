Цитатник. «В Башкирии Путину не доверяют 60% населения»

Согласно результатам августовского опроса «Левада-центра» о доверии президенту Путину 15% респондентов ответили, что полностью доверяют главе государства, 55% — скорее доверяют, 20% — скорее не доверяют, 5% — совершенно не доверяют и еще 5% затруднились ответить. Однако данные социологов под огромное сомнение поставил лидер так называемой объединенной башкирской оппозиции Рамиль Бигнов. В эфире телеканала REN-TV он заявил: «В Башкирии 60% населения не доверяют Путину». При этом какие исследования легли в основу его утверждений, г-н Бигнов уточнять не стал.