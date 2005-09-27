Олег Михайлищев: «В Турции русским артистам запретили оголять плечи»

Олег Михайлищев проработал в цирке всю сознательную жизнь:— Я не вижу себя на другом месте.Олегу Витальевичу в минувшую субботу исполнилось 50 лет.Критические дни людей и лошадейОлег Михайлищев, родом из Екатеринбурга, но прежде чем осесть в Уфе, успел объездить многие города и страны.— В момент перестройки нужно было вывозить из Израиля оборудование Росгосцирка, и меня отправили присматривать за цирковым имуществом, — рассказывает Олег Витальевич. — За время, которое там находился, успел провести несколько прощальных гастролей. Израиль — удивительная страна — четверть ее говорит на русском языке. Помню, приехали с гастролями наши лилипуты, которых в Тель-Авиве хорошо помнили, и я отправился с маленькими девчонками на рынок. Мне запомнилась эта ситуация — почти африканская жара, рынок в чужом государстве, а мы идем между рядов с экзотическими фруктами, и все кричат по-русски моим маленьким артисткам: "Ура! Русские лилипуты вернулись!".Когда работа в Израиле закончилась, Михайлищеву предложили возглавить владивостокский цирк.— Но приехал известный мэр Черепков и слезно умолял мое начальство не отправлять меня во Владивосток. Говорил: "Его же там убьют, вы что, хотите ценного сотрудника потерять?". Там в тот момент цирк захватили бандиты и не собирались его возвращать. Ну, и цирк во Владивостоке возглавил местный милиционер, а я поехал поднимать цирк в Оренбурге.В Оренбурге в тот момент цирк был очень запущен. Михайлищеву пришлось отстраивать его из руин — сейчас там есть даже слоновник. А когда оренбургская арена заработала, Олега Витальевича отправили в Уфу — делать прибыльным цирк здесь. Несколько лет Михайлищев так и жил — между Уфой и Оренбургом, являясь директором сразу двух арен.Стать директором цирка в детстве мечтают многие. А вот Олег Витальевич ни о чем подобном не думал, родившись в семье инженеров и оказавшись в цирке совершенно случайно. Закончил Уральский политехнический институт в Свердловске, где учился Ельцин ("Студенты его называют "уральский питомник идиотов", — смеется Михайлищев), и устроился на работу в цирк главным инженером.— Зарплата тогда была маленькая — 130 рублей. А у меня жена, ребенок, — вспоминает Олег Витальевич. — Но я очень благодарен судьбе за то, что в моей жизни так все повернулось, потому что жить теперь без цирка я не смогу.О том, что без цирка невозможно жить, что в нем особая атмосфера, говорят многие артисты. Но они — звезды, зависимые от зрительских рукоплесканий, ярких огней манежа, блесток и мишуры представлений. Но чтобы человек, находящийся в тени кулис, говорил то же самое?— Может быть, вы в душе артист? — спрашиваем у успешного управляющего.— Цирк затягивает, как в паутину, — говорит Михайлищев. — Обрастаешь цирковыми знакомствами, а это особая жизнь. И потом, мне нравится моя работа, ведь каждый день приходится решать сложные и, казалось бы, неразрешимые задачки. Например, за час до выступления расковалась лошадь, которой в джигитовке замены нет. Неподкованной ее на арену не выпустишь — она будет хромать и сбивать темп остальным. То есть за этот час мне нужно найти способ вернуть лошади подкову или снимать аттракцион с показа. В цирке женщинам, у которых наступили критические дни, оплачивают трехдневный больничный — а что делать, если в разгар представлений сразу у нескольких дам эта неприятность? В Екатеринбурге у меня был жуткий случай — во втором отделении номер со львами начался с трагедии. Лев неудачно прыгнул через голову дрессировщика и задел его одной лапой, полностью сняв скальп. Представление пришлось прекратить практически в самом начале, нашлись недовольные, которые потребовали деньги за билеты. Всех успокоил — они пришли на следующее представление по контрамаркам. А дрессировщика зашили, и даже новые волосы на голове у него выросли. В Израиле был интересный случай — пришла ко мне дама и потребовала 100 долларов за то, что она зацепилась за кресло и порвала юбку. Я сторговался с ней на 50 и отдал из своих личных денег. Все-таки престиж страны.Кимоно, сакэ и русский циркМихайлищев рассказывает, что на гастролях в Турции номер "Башкирские джигиты" произвел настоящий фурор. Турки готовы были брататься с наездниками.— Нас пригласил мэр Анкары, и мы выступали с благотворительными представлениями. Сам мэр относился к религиозной партии, и я был вынужден отчитываться перед местными антрепренерами за внешний вид артистов. По их мнению, оголенных мест у выступающих не должно было быть. У воздушного гимнаста во время полета оголилось плечо — скандал. Наши девочки выступали в черных, полностью закрытых трико. Но зал был всегда полон, по 5-7 тысяч людей приходило на представления.— За границей русский цирк любят?— В Америке русским цирком пресытились, после падения железного занавеса туда хлынули многие артисты, причем не лучшие. А вот в Японии наш цирк обожают, мне кажется, что российское цирковое искусство у них находится в вечных ценностях, где-то между икебаной и сакэ. В магазине, если ты скажешь, что из русского цирка, тебя разве что не облизывают. Ведь своего цирка у них никогда не было. Японцы очень сдержанные люди, и, когда они смотрят представление, на их лицах ничего не отражается. Но никогда не забуду, как эти люди реагировали на падение из-под купола воздушного гимнаста. Номер такой — артист летит с большой высоты вниз в сетку, — молчаливый зал не сдержался и ахнул в едином порыве. Вот тебе и сдержанные японцы. А вообще, для меня было удивительным, что японцы считают русских на себя похожими, утверждают, что душа у нас одинаковая. Но я думаю, разница все-таки есть. Вы бы видели, как они относятся к своим старикам — их разве что на руках не носят. А однажды в цирк привезли инвалидов — к каждой коляске был представлен сопровождающий в белых перчатках, как только коляски расставили вокруг манежа, эти сопровождающие побежали выполнять желание больных — принесли им колу, шоколадки. Отношением к убогим и старикам японцы меня поразили.Хуже человека только медведьУ Михайлищева недавно умер добрый друг — чистокровный фокстерьер по имени Рональд Аксиленд Уникум. Похоронил Олег Витальевич члена своей семьи за уфимским цирком, в лесу.— Рональд с нами прожил 17 лет, — говорит Михайлищев. — К собаке же привыкаешь, как к человеку. Когда Рональд состарился — ослеп, ничего не соображал, у него было недержание мочи. Ходили за ним с женой, как за ребенком — памперсы покупали. У нас как раз тогда случились гастроли в Турции — супруге пришлось с Рональдом дома остаться. А так он был пес хоть куда — 43 жены имел, весь Екатеринбург потомством обеспечил.— Не хотелось еще какое-нибудь животное завести?— Нет. Потому что очень тяжело терять.— А есть личные предпочтения в цирковых аттракционах?— Мне очень импонируют дрессировщики. Со многими из них у меня теплые, дружеские отношения, но вы не представляете, какой это тяжелый труд. Вот я видел, как работает Павленко — каждый день он идет с тигренком на арену и учит его с тумбы на тумбу, с тумбы на тумбу — и так целый месяц по несколько часов, как вода, которая камень точит. А следующий месяц опять на тумбу, с тумбы…— Говорят, что дрессировщики жестокие люди, и животные делают трюки под страхом наказания…— Бывает, родители шлепают своих детей, это один из элементов воспитания, может даже проявления любви. У дрессировщика Павленко, он к нам в Уфу приезжал, для тигров вместо хлыста пластмассовая палочка весом в несколько граммов. А тайна дрессуры совсем в другом, как говорил один известный укротитель: голодный зверь — дрессированный зверь. И этим правилом может воспользоваться любой собачник — дрессировку надо начинать, когда животное голодно.— Значит, четвероногих артистов голодом морят…— Животные едят так, как дай Бог людям, — смеется Олег Витальевич. — Мясо для диких зверей покупается в лучших человеческих магазинах, причем не ниже второй категории. Плюс ко всему каждому микровитамины полагаются, медведям — мед. А вот на арену они должны выходить голодными — иначе не будут реагировать на подкормку — не замечали, что в руках у артистов могут быть кусочки мяса или сахара, которыми они поощряют своих питомцев? С животными находить общий язык просто, с людьми намного сложнее. Единственное животное, которое походит характером на человека — это медведь. Вот он на тебя по-доброму смотрит, а потом, как только ты повернешься спиной — ударит исподтишка. Нападение всех остальных можно предугодать.— Говорят, что и цирковые артисты ужасно капризные люди…— Да, это народ непредсказуемый и характер у многих паскудный. Да и ранимые они очень, как все творческие люди. Но я их прекрасно понимаю — их жизни не позавидуешь. Представляете, что это такое — каждый месяц паковать чемоданы? А ведь в большинстве городов гостиницы только называются гостиницами, на самом деле жить там невозможно. Зарплата грошовая, не соответствующая реальному труду. Я уж как могу стараюсь для своих артистов, чтобы им было сытно и комфортно. Они поэтому и едут ко мне — знают, что Михайлищев своих артистов в обиду не дает, на гастроли сюда все просятся. Как в Уфу приехал — первым делом гостиницу восстановил. В которой, кстати, и сам живу. Квартиру мне дали недавно, еще не успел перебраться.Кризис жанраОлег Витальевич легко приспосабливается к любой жизни.— Мне никто не верит, что я за две недели могу выучить язык — а я и в Японии, и в Турции уже через 14 дней общался с местным населением. В Израиле так загорел, что меня, русского мужика, у которого нос картошкой, принимали за еврея, потому что общался с местными на иврите.Дочка Михайлищева Настя в цирк не пришла — работает в Екатеринбурге менеджером, сестра Ольга — инженер-строитель, мама Олега Витальевича всю жизнь трудилась на оборонном заводе.— В семье не считают, что вы занимаетесь не тем делом?— Моя мама просто обожает цирк. Когда наши артисты приезжают на гастроли в Екатеринбург, она их всех пирогами потчует. Так что моя родительница считает, что я нашел себя.— Вас никогда не смущало, что цирк, мягко говоря, не искусство?— Я застал еще советский цирк, которому рукоплескал весь мир. Этот цирк никогда не был балаганом, номера здесь делали настоящие артисты с большой буквы, равных которым до сих пор нет нигде в мире. У многих есть фанаты по всему земному шару — Николаю Павленко, Тамерлану Нугзарову звонят поклонники в каждый город, где они выступают. А вот уйдут они — цирковое искусство умрет. Молодежь не хочет идти в цирк.Сам Михайлищев живет цирком и не видит в этом ничего особенного.— На самом деле все-таки я технарь, — повторяет он. — А может быть — антикризисный управляющий. Когда я приехал в Уфу, здесь долгов было больше 7 миллионов, — рассказывает Олег Витальевич. — Это по нынешним временам все равно что 50 миллионов. Долги были за все — за свет, за воду, за тепло, за коммуналку, за налоги. На меня, как на новенького, набросились все — и арбитражные управляющие, и судебные приставы, и налоговая инспекция. Все хотели получить свои долги раньше других. Я так замучился, что думал: "Скорей бы отсюда смотаться".— И почему остались?— Потому что все отладил и теперь уфимский цирк стал прибыльным. Если вы заметили, в столице Башкирии побывали все знаменитые аттракционы — знаменитые Запашные и Марица, и Мстислав, Таисия Корнилова, Бегбуди, Павленко, Дурова, Нугзаров. А до того, как я это хозяйство поднимал, не решался в своем кабинете обои поклеить — потому что сначала надо было здание в порядок привести.— А потом наклеили?— Самые простенькие. И то — только после того, как отремонтировал туалеты — вспомните, они же были как в зоне — без дверей. Женщины приходили ко мне жаловаться — нигде уже таких туалетов не осталось.— Поднимать другой цирк не собираетесь?— В Уфе мне многое нравится — народ, который здесь живет, климат теплый, по сравнению с Екатеринбургом, вертикаль власти. Не хотел бы уезжать.Антонина ЧЕСНОКОВА.