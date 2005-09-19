В Башкирии учреждена новая управляющая компания «Уфимские моторы»

В составе учредителей управляющий компании от имени республики выступит Министерство имущественных отношений РБ, которое должно внести в качестве вклада в уставный капитал создаваемого общества находящиеся в государственной собственности обыкновенные именные акции ОАО «Уфимское моторостроительное производственное объединение» в количестве 66526512 штук по рыночной стоимости. Участие Республики в создаваемой компании должно быть в размере не менее 49,9% акций. При этом рыночная стоимость вносимых акций должна быть определена после независимой оценки.Очевидно, что управлять компания «Уфимские моторы» будет предприятиями машиностроительного комплекса Башкирии.