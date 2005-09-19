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Posted 19 сентября 2005, 19:57

Published 19 сентября 2005, 19:57

Modified 10 ноября 2022, 19:12

Updated 10 ноября 2022, 19:12

В Башкирии учреждена новая управляющая компания «Уфимские моторы»

19 сентября 2005, 19:57
Правительство Башкирии откликнулось на предложение ОАО «Уфимский машиностроительный завод», ООО «ГТД Аналитик» и ЗАО «УфаАвиаГаз» и приняло решение о создании в регионе открытого акционерного общества «Управляющая компания «Уфимские моторы» с государственным участием Республики Башкортостан.
В составе учредителей управляющий компании от имени республики выступит Министерство имущественных отношений РБ, которое должно внести в качестве вклада в уставный капитал создаваемого общества находящиеся в государственной собственности обыкновенные именные акции ОАО «Уфимское моторостроительное производственное объединение» в количестве 66526512 штук по рыночной стоимости. Участие Республики в создаваемой компании должно быть в размере не менее 49,9% акций. При этом рыночная стоимость вносимых акций должна быть определена после независимой оценки.Очевидно, что управлять компания «Уфимские моторы» будет предприятиями машиностроительного комплекса Башкирии.
#Денис Объедкин#Происшествия#Новости
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