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В Башкирии бензин перегнал инфляцию

15 сентября 2005, 01:46
Лишь две недели продержались цены на автомобильное топливо в Башкирии. Последний раз в регионе они поднимались на АЗС разных заправщиков в период 29 августа — 1 сентября.Наиболее ощутимо до 17 рублей за литр увеличилась стоимость бензина марки АИ-95. Цены на топливо этой марки за последние полмесяца выросли на 10% и перегнали инфляцию, которая с начала года в республике составила 8,5%.Стоимость бензина АИ-92 увеличилась «более скромно» до 15 руб. 60 коп. за литр. Цена на топливо марок А-76 и А-80 пока устояли.
#Новости#Общество#Денис Объедкин
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