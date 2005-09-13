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Posted 13 сентября 2005, 10:21

Published 13 сентября 2005, 10:21

Modified 10 ноября 2022, 19:12

Updated 10 ноября 2022, 19:12

В Башкирии приговорили к заключению человека, подсадившего на иглу малолетку

13 сентября 2005, 10:21
Семь лет лишения свободы получил 26-летний наркоман, пристрастивший к употреблению наркотиков 17-летнего соседа. Белорецкий городской суд на минувшей неделе посчитал вину обвиняемого по ст. 230 УК РФ (склонение несовершеннолетнего к потреблению наркотиков) доказанной и приговорил его к семи годам заключения.Как сообщил «МК» старший следователь при отделе наркоконтроля по Белорецку Салават Габбасов, приговоренный к большому сроку заключения женат, растит семилетнего ребенка, однако недавно мужчине был поставлен диагноз опийная наркомания.
Он получил несколько «условных» наказаний за наркотики и связанные с ними кражи. Вместе с друзьями парень ходил колоться к 17-летнему соседу, который рос сиротой, а сестра-опекунша находилась в частых отъездах. Играя на самолюбии тинэйджера, молодые люди частенько занимались в его доме изготовлением и потреблением опия. В итоге мальчишка тоже сел на иглу. Белорецкий городской суд приговорил соседа к семи годам лишения свободы, одним из пунктов обвинения было склонение несовершеннолетнего к потреблению наркотиков.
#Денис Объедкин#Происшествия#Новости
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