В Башкирии приговорили к заключению человека, подсадившего на иглу малолетку

Он получил несколько «условных» наказаний за наркотики и связанные с ними кражи. Вместе с друзьями парень ходил колоться к 17-летнему соседу, который рос сиротой, а сестра-опекунша находилась в частых отъездах. Играя на самолюбии тинэйджера, молодые люди частенько занимались в его доме изготовлением и потреблением опия. В итоге мальчишка тоже сел на иглу. Белорецкий городской суд приговорил соседа к семи годам лишения свободы, одним из пунктов обвинения было склонение несовершеннолетнего к потреблению наркотиков.