Валентин Распутин стал лауреатом Аксаковской литературной премии

Валентин Распутин стал лауреатом литературной премии имени Сергея Аксакова, присуждаемой один раз в три года. Указ об этом подписал в понедельник президент Башкирии Муртаза Рахимов.Писатель удостоен награды «за создание высокохудожественных произведений, проникнутых любовью к родной земле, большой вклад в развитие духовно-нравственных традиций российской литературы, многолетнюю патриотическую общественную деятельность».С 1996 года, когда была учреждена Аксаковская премия, ее лауреатами становились Василий Белов, Валерий Ганичев и Михаил Чванов.