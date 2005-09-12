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Валентин Распутин стал лауреатом Аксаковской литературной премии

13 сентября 2005, 01:37
Валентин Распутин стал лауреатом литературной премии имени Сергея Аксакова, присуждаемой один раз в три года. Указ об этом подписал в понедельник президент Башкирии Муртаза Рахимов.Писатель удостоен награды «за создание высокохудожественных произведений, проникнутых любовью к родной земле, большой вклад в развитие духовно-нравственных традиций российской литературы, многолетнюю патриотическую общественную деятельность».С 1996 года, когда была учреждена Аксаковская премия, ее лауреатами становились Василий Белов, Валерий Ганичев и Михаил Чванов.
#Новости#Общество#Денис Объедкин
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