Муртаза Рахимов провел внезапную инспекцию трех районов Уфы

Проинформировала об инспекции, да и то с некоторой задержкой, пресс-служба президента.Из официально сухого релиза, несмотря на деликатность формулировок и тщательный подбор фраз, впрочем, вытекает, что г-н Рахимов добавил подчиненным переживаний внезапным появлением в трех крупнейших районах города. Так в сообщении пресс-службы говорится, что президент Башкирии «в ходе рабочей поездки ознакомился с некоторыми социальными, в том числе проблемными, объектами Уфы».В Октябрьском районе столицы глава республики посетил ипподром «Акбузат», ознакомился с ходом строительства завершающего этапа проспекта Салавата Юлаева, соединяющего с микрорайоном Сипайлово. В микрорайоне г-н Рахимов побывал в парке культуры и отдыха «Кашкадан», интересовался ходом строительства второй очереди физкультурно-оздоровительного комплекса «Приозерный», торгово-сервисного комплекса «Сипайловский», перспективами строительства жилых домов и социальных объектов в микрорайоне.В Кировском районе башкирский лидер сделал остановку в Южном микрорайоне, где ведется строительство по методу «квартальной застройки». В Советском районе Муртаза Рахимов посетил Уфимскую городскую гимназию № 20 и среднюю школу № 27.При этом пресс-служба президента Башкирии не уточняет, какие из перечисленных объектов являются «проблемными».