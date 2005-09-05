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Posted 5 сентября 2005, 19:58

Published 5 сентября 2005, 19:58

Modified 10 ноября 2022, 19:12

Updated 10 ноября 2022, 19:12

Муртаза Рахимов провел внезапную инспекцию трех районов Уфы

5 сентября 2005, 19:58
В минувшее воскресенье президент Башкирии Муртаза Рахимов совершил незапланированную рабочую поездку по Уфе. Планами об инспекции глава региона заранее не поделился, а сопровождавшие его мэр башкирской столицы Павел Качкаев и министр строительства, архитектуры и транспорта республики Хамит Мавлияров узнали о ней в последний момент. О внезапности вояжа-ревизии свидетельствует и то, что государственная телерадиокомпания «Башкортостан» не успела снять об этом сюжет, а информагентство «Башинформ» ни в воскресенье, ни в понедельник не сообщило о поездке в новостной ленте.
Проинформировала об инспекции, да и то с некоторой задержкой, пресс-служба президента.Из официально сухого релиза, несмотря на деликатность формулировок и тщательный подбор фраз, впрочем, вытекает, что г-н Рахимов добавил подчиненным переживаний внезапным появлением в трех крупнейших районах города. Так в сообщении пресс-службы говорится, что президент Башкирии «в ходе рабочей поездки ознакомился с некоторыми социальными, в том числе проблемными, объектами Уфы».В Октябрьском районе столицы глава республики посетил ипподром «Акбузат», ознакомился с ходом строительства завершающего этапа проспекта Салавата Юлаева, соединяющего с микрорайоном Сипайлово. В микрорайоне г-н Рахимов побывал в парке культуры и отдыха «Кашкадан», интересовался ходом строительства второй очереди физкультурно-оздоровительного комплекса «Приозерный», торгово-сервисного комплекса «Сипайловский», перспективами строительства жилых домов и социальных объектов в микрорайоне.В Кировском районе башкирский лидер сделал остановку в Южном микрорайоне, где ведется строительство по методу «квартальной застройки». В Советском районе Муртаза Рахимов посетил Уфимскую городскую гимназию № 20 и среднюю школу № 27.При этом пресс-служба президента Башкирии не уточняет, какие из перечисленных объектов являются «проблемными».
#Денис Объедкин#Происшествия#Новости
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