Башкирия направила на национальную безопасность и правоохранительную деятельность 1,4 млрд. рублей

За первую половину нынешнего года доходы консолидированного бюджета республики составили 24,7 млрд. рублей и на 0,8 млрд. превысили расходы. Такие данные приводит Минфин Башкирии.Расходы консолидированного бюджета сложились в сумме 23,9 млрд. рублей: 7,6 млрд.рублей было направлено на финансирование образования, 4,5 млрд.рублей — здравоохранения и спорта, 3,4 млрд.рублей — экономики, 2,2 млрд.рублей — на социальную политику, 1,4 млрд.рублей — на национальную безопасность и правоохранительную деятельность.