mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Башкирия направила на национальную безопасность и правоохранительную деятельность 1,4 млрд. рублей

31 августа 2005, 01:41
За первую половину нынешнего года доходы консолидированного бюджета республики составили 24,7 млрд. рублей и на 0,8 млрд. превысили расходы. Такие данные приводит Минфин Башкирии.Расходы консолидированного бюджета сложились в сумме 23,9 млрд. рублей: 7,6 млрд.рублей было направлено на финансирование образования, 4,5 млрд.рублей — здравоохранения и спорта, 3,4 млрд.рублей — экономики, 2,2 млрд.рублей — на социальную политику, 1,4 млрд.рублей — на национальную безопасность и правоохранительную деятельность.
#Новости#Общество#Денис Объедкин
Подпишитесь
Закат эпохи: почему сельхозярмарки в Уфе мельчают и становятся ненужными
Сегодня, 14:25
Старшеклассникам Башкирии будут преподавать начальную военную подготовку
Сегодня, 15:13
Депутат из Башкирии обвинил народ в иждивенчестве и посоветовал зарабатывать деньги
Вчера, 12:07
Горькое дело: за что задержали замминистра транспорта Башкирии Жулькова
Вчера, 15:57
Экс-глава администрации Хабирова Александр Сидякин попал под обстрел в ЛНР
Сегодня, 10:06
Родитель школьника в Уфе возмутился недоработкой властей после страшной трагедии
Сегодня, 15:04