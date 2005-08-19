«Салават Юлаев» не смог вырвать Кубок «Лады» у хозяев турнира

В Тольятти завершился очередной межсезонный турнир — Кубок «Лады». В финале встречались хозяева и уфимский «Салават Юлаев». Гости уступили со счетом 0:2, и «ладин» Кубок достался «Ладе». «Салават Юлаев» занял в результате второе место.Любопытно, что в домашних турнирах межсезонные трофеи часто остаются у хозяев. Так на предшествующем тольяттинским соревнованиям Кубке президента Башкирии победителем стал уфимский клуб.