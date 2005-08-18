В Башкирии ветераны войны могут посещать матчи хоккейной Суперлиги бесплатно

Пресс-служба «Салавата Юлаева» сообщила о стоимости билетов и абонементов на матчи чемпионата России по хоккею в новом сезоне, которые будут проходить в уфимском дворце Спорта.Абонементы:3 сектор —5000 рублей;2, 4, 8, 10 —3000 рублей;1, 5, 6, 7, 11, 12 —2500 рублей.Билеты:3 сектор —200 рублей;2, 4, 8, 10 —120 рублей;1, 5, 6, 7, 11, 12 —100 рублей.Детские билеты в секторы: 1, 5, 6, 7, 11 —30 рублей;Студенческие билеты в секторы: 1, 5, 6, 7, 11 —50 рублей;Билеты для ветеранов в 5, 6, 7 секторы —50 рублей.Для участников Великой Отечественной войны — вход свободный.