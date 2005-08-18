Премьер-министру Башкирии пожаловались и на засуху, и на ливни

Во время рабочей поездки председателя правительства Башкирии Рафаэля Байдавлетова по Учалинскому району республики, совершенную им в свой день рождения, премьер посетил одно из передовых хозяйств района — агрофирму «Байрамгул» и выяснил, что зерновые здесь убраны лишь на 18% площадей.Главе Кабинета крестьяне объяснили невысокие результаты «сюрпризами» погоды. По их словам, из-за продолжительной засухи в начале лета, а также ливней и града в середине июля, зерновые и зернобобовые культуры погибли на 966 гектарах.