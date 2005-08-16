В Башкирии похолодает

Жаркая погода на территории Башкирии сменится прохладной с кратковременными дождями и грозами. Об этом «МК» сообщили в Башгидромете.Температура воздуха будет постепенно понижаться. Если в середине недели днем столбик термометра остановится на отметке +25…+27, то к выходным в светлое время суток воздух, как прогнозируют синоптики, не прогреется выше 13…18 градусов тепла.При этом похолодание будет сопровождаться кратковременными дождями и грозами, а порывы ветра при грозе могут достигать 18-23 м/с.