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В Башкирии похолодает

16 августа 2005, 21:51
Жаркая погода на территории Башкирии сменится прохладной с кратковременными дождями и грозами. Об этом «МК» сообщили в Башгидромете.Температура воздуха будет постепенно понижаться. Если в середине недели днем столбик термометра остановится на отметке +25…+27, то к выходным в светлое время суток воздух, как прогнозируют синоптики, не прогреется выше 13…18 градусов тепла.При этом похолодание будет сопровождаться кратковременными дождями и грозами, а порывы ветра при грозе могут достигать 18-23 м/с.
#Новости#Общество#Денис Объедкин
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