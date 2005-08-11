Прокурорская зарплата зависит от судейской

Серьезного повышения зарплаты вслед за судьями дождались и прокуроры. Подписано соответствующее постановление правительства.Согласно документу должностные оклады прокурорских работников будут зависеть от оклада первого заместителя Генерального прокурора России. А сумма его вознаграждения, в свою очередь, — от оклада председателя Верховного суда. Поскольку зарплата высокопоставленного служителя Фемиды повысилась, увеличится она и у всех прокуроров. Причем в общей сложности, по неофициальным подсчетам, на 44-47%.

Кстати, постановление подписано задним числом, и повышенную зарплату прокурорские работники во всех регионах получат уже за июль. В прокуратуре Башкирии к перерасчету уже приступили.