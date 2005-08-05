Милиция одного из самых криминогенных районов Уфы покинет насиженное место

Калининское РУВД столицы Башкирии получит новое здание. Милиционеры наконец переберутся из старого двухэтажного помещения в дом, созданный по современному архитектурному проекту.Как сообщили «МК» в администрации Уфы, согласно постановлению мэра города Павла Качкаева для нового здания выделили место неподалеку от старого — на пересечении улиц Машиностроителей и Интернациональной в Черниковке. Милиционерам станет проще работать в одном из самых криминогенных районов столицы Башкирии.