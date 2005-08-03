Переиграв тольяттинскую «Ладу», уфимский «Салават Юлаев» вышел в финал домашнего турнира

В среду на межсезонном турнире на Кубок президента Башкирии состоялись матчи третьего заключительного тура.Встреча казанского «Ак Барса» и магнитогорского «Металлурга» завершилась вничью 2:2.Хоккеисты уфимского «Салавата Юлаева» переиграли аутсайдера турнира тольяттинскую «Ладу» со счетом 4:1.Более подробно о сегодняшнем дне здесь.Таким образом, в финале встретятся «Металлург» и «Салават Юлаев». За третье место будут сражаться «Ак Барс» и «Лада». Обе игры пройдут в четверг. Завтра же состоится торжественное закрытие турнира на Кубок президента Башкортостана.