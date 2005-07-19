Башкирия превратилась в международный центр детского отдыха

19 июля в Уфу приехала для знакомства с республикой большая группа детей из Швейцарии по программе обмена. Ребята проведут в Башкирии 11 дней, познакомятся с достопримечательностями республики и отдохнут.Это не первая детская делегация из-за границы, прибывшая в Башкортостан для того, чтобы набраться сил и поправить здоровье. Накануне в регион прилетели турецкие школьники, а за неделю до этого Уфа приняла группу подростков из ФРГ. Немецкие ребята сейчас проводят отдых в летнем оздоровительном лагере в санатории «Зеленая роща». Покинут республику тинейджеры из Германии 28 июля.