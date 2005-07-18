«Салават Юлаев» уступил ЦСКА на Кубке Паюлахти

В понедельник на Кубке Паюлахти встречались московский ЦСКА и уфимский «Салават Юлаев». Матч завершился победой армейцев со счетом 2:1.Шайбы в составе победителей забросили Паршин (Огородников); Немировски (Белов). У юлаевцев единственный гол в ворота соперниковзабил нападающий Дмитрий Левинский.После второго круга в активе клуба из Башкирии лишь одно очко, завоеванное им в субботней встрече с питерским СКА, завершившейся ничьей.Следующую игру юлаевцы проведут 20 июля с ярославским «Локомотивом».