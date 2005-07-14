Малообеспеченным уфимцам вернули льготы по земельному налогу

50-процентную льготу по земельному налогу некоторым категориям социально незащищенных граждан восстановили сегодня депутаты уфимского горсовета на состоявшейся в столице Башкирии XV сессии. Размер «ренты» для малообеспеченных горожан уменьшен вдвое.Из других социально значимых вопросов, рассмотренных на сессии, заслуживает внимание кредитование жилья. Финансирование городской целевой программы «Жилье молодым семьям на 2002-2010 годы» решено увеличить за счет средств бюджета до 100 млн. руб. ежегодно.