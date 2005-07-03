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Posted 3 июля 2005, 16:48

Published 3 июля 2005, 16:48

Modified 10 ноября 2022, 19:12

Updated 10 ноября 2022, 19:12

Адвокаты пострадавших в Благовещенске ответят за разглашение следственной тайны?

3 июля 2005, 16:48
В прокуратуре Башкирии началось разбирательство об документов представляющих следственную тайну. Эти бумаги находились в скандальном уголовном деле о превышении должностных полномочий сотрудниками милиции в Благовещенске во время профилактических мероприятий 12-14 декабря прошлого года, но оказались опубликованы в нескольких ангажированных СМИ.
По предположению сотрудников прокуратуры, <сливом> занимались адвокаты пострадавших - согласно 53-й статье УПК потерпевший вправе <знакомиться по="" окончании="" предварительного="" расследования="" со="" всеми="" материалами="" уголовного="" дела="" выписывать="" из="" уголовного="" дела="" любые="" сведения="" и="" в="" любом="" объеме="" снимать="" копии="" с="" материалов="" уголовного="" дела="" в="" том="" числе="" с="" помощью="" технических="" средств="">. Напомним, что секретные документы появились в прессе в конце мая, как раз тогда, когда расследование <благовещенского> дела было завершено, и потерпевшие вместе с адвокатами принялись знакомиться с ним.Особенно сотрудников прокуратуры удручает то, что все адвокаты давали подписку о неразглашении следственной тайны, однако посчитали возможным нарушить ее. Если следствию удастся выяснить, каким образом в СМИ попали документы, являющиеся тайной, виновные будут привлечены к ответственности по ст. 310 УК <Разглашение данных="" предварительного="" расследования="">. Самое суровое наказание, которое грозит виновным - исправительные работы на срок до двух лет либо арест на срок до трех месяцев. Как бы то ни было, это будет первый случай привлечения адвокатов за нарушение профессиональной этики.
#Денис Объедкин#Политика#Новости
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