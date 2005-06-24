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Posted 24 июня 2005, 07:14

Published 24 июня 2005, 07:14

Modified 10 ноября 2022, 19:12

Updated 10 ноября 2022, 19:12

13 неплательщиков <гаишных> штрафов бросили за решетку

24 июня 2005, 07:14
Полк ДПС ГИБДД при МВД Башкирии выявил 2000 водителей-нарушителей, которые не заплатили, выписанные им штрафы. Многие автолюбители считают, что за неуплату штрафа, им ничего не грозит - мол, никакого учета подвергнутых денежному взысканию не ведется. Однако дэпээсники Башкирии решили исправить эту ситуацию и по каждому неплательщику составили исковые заявления в мировые суды.Как сообщили в ПДПС ГИБДД РБ, 1387 человек, по решению мировых судов были обязаны заплатить штраф в двойном размере, так неплательщиков наказали за нежелание оплачивать квитанции.
13 особо злостных неплательщиков были подвергнуты судьями административному аресту на 15 суток.
#Денис Объедкин#Общество#Новости
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