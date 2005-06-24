13 неплательщиков <гаишных> штрафов бросили за решетку

Полк ДПС ГИБДД при МВД Башкирии выявил 2000 водителей-нарушителей, которые не заплатили, выписанные им штрафы. Многие автолюбители считают, что за неуплату штрафа, им ничего не грозит - мол, никакого учета подвергнутых денежному взысканию не ведется. Однако дэпээсники Башкирии решили исправить эту ситуацию и по каждому неплательщику составили исковые заявления в мировые суды.Как сообщили в ПДПС ГИБДД РБ, 1387 человек, по решению мировых судов были обязаны заплатить штраф в двойном размере, так неплательщиков наказали за нежелание оплачивать квитанции.

13 особо злостных неплательщиков были подвергнуты судьями административному аресту на 15 суток.