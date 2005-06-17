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Очередная фальшивка перед выборами в Уфе: <Юрий Шевчук станет новым мэром>

17 июня 2005, 02:36
В столице Башкирии по почтовым ящиками горожан вновь разбросали красочные предвыборные листовки - на этот раз с портретами градоначальника Павла Качкаева и рок-певца Юрия Шевчука. Крупным шрифтом на агитке набрано: . Юрий Юлианович, дав юбилейный концерт, уехал из столицы республики в минувший понедельник - сразу в Екатеринбург. Отыграв в столице Урала, вчера Шевчук вернулся в Питер. И, конечно лидер , никак не мог ожидать, что за его желание сделать в Уфе шоу европейского уровня, местные пиарщики отплатят ему столь черной неблагодарностью.
#Новости#Политика#Денис Объедкин
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