Очередная фальшивка перед выборами в Уфе: <Юрий Шевчук станет новым мэром>

В столице Башкирии по почтовым ящиками горожан вновь разбросали красочные предвыборные листовки - на этот раз с портретами градоначальника Павла Качкаева и рок-певца Юрия Шевчука. Крупным шрифтом на агитке набрано: . Юрий Юлианович, дав юбилейный концерт, уехал из столицы республики в минувший понедельник - сразу в Екатеринбург. Отыграв в столице Урала, вчера Шевчук вернулся в Питер. И, конечно лидер , никак не мог ожидать, что за его желание сделать в Уфе шоу европейского уровня, местные пиарщики отплатят ему столь черной неблагодарностью.