Депутаты поправили президента

На сегодняшнем 25-м заседании Госсобрания Башкирии прошел второе чтение проект закона , который устанавливает ее основы в Башкирии.Республиканских чиновников поделили на четыре категории - руководители, помощники (советники), специалисты и обеспечивающие специалисты, а также на пять групп - высшие, главные, ведущие, старшие и младшие. В зависимости от категорий и групп, естественно, будет зависеть оплата труда служащего, а также предоставляемые ему государственные гарантии. Именно последние особенно взволновали депутатов.