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Депутаты поправили президента

17 июня 2005, 02:04
На сегодняшнем 25-м заседании Госсобрания Башкирии прошел второе чтение проект закона , который устанавливает ее основы в Башкирии.Республиканских чиновников поделили на четыре категории - руководители, помощники (советники), специалисты и обеспечивающие специалисты, а также на пять групп - высшие, главные, ведущие, старшие и младшие. В зависимости от категорий и групп, естественно, будет зависеть оплата труда служащего, а также предоставляемые ему государственные гарантии. Именно последние особенно взволновали депутатов.
#Новости#Общество#Денис Объедкин
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