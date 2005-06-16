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Муртаза Рахимов признал существование <благовещенского синдрома>

16 июня 2005, 14:47
Сегодня на 25-м заседании Курултая Муртаза Рахимов заявил, что <благовещенский синдром>, которым с известных событий начали страдать жители Башкирии, осложняет работу башкирской милиции. И в качестве примера привел случай, произошедший в Хайбуллинском районе республики. По мнению Муртазы Рахимова, <благовещенский синдром существует>, и власть в таких случаях не должна молчать, а делать все возможное, чтобы объективно разобраться и направить события в верное русло.
#Новости#Общество#Денис Объедкин
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